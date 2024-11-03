Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах должен будет выполнять все правила и продолжать поддерживать конфликт на Украине, а иначе его постигнет судьба убитого главы Штатов Джона Кеннеди.
Медведев предрек смерть Трампу
Комментарии
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Comandor
Мне кремлёвский Оракул начинает нравиться)))
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7 час.
Владимир Соловьев
Почему Соловтёв не приглашает в свою передачу "политолога" Медведева?!
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7 час.
Виктор Тимошевский
Только вот ни одно его предсказание не сбылось. Просто напоминает о себе из политического небытия. То выражениями и мыслями на грани,то предсказаниями, которые у всех на виду и ничего нового не несущими.
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7 час.
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