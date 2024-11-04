Карасин: вымученная победа Санду ведет Молдавию к новым испытаниям

Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии приведет республику к новым испытаниям. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
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