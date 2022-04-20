В Новосибирске расследовано дело участников группы, занимавшихся незаконным оборотом контрафактной табачной продукции

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п.
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