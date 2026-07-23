Президент России Владимир Путин является человеком исключительной интуиции, культуры и образования. Об этом РИА Новости заявил проживающий с 2017 года в Москве французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
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