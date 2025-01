Аккредитив является ключевым элементом в финансовых операциях, особенно в международной торговле. Этот инструмент успешно минимизирует риски, связанные с продажей товаров Продолжить чтениеДля чего нужен аккредитив: основные цели и преимущества The post Для чего нужен аккредитив: основные цели и преимущества appeared first on SPB Balt Synd.