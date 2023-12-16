18-летний шелеховчанин нападал на граждан славянской внешности и размещал видео в интернете

Полиция Иркутской области задержала 18-летнего жителя Шелеховского района. Он размещал в интернете запрещенную информацию, подозревается в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.
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