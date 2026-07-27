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Царьград

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В Нижегородской области за ночь сбили 276 БПЛА

В Нижегородской области за ночь сбили 276 БПЛА

Ночью 27 июля над Нижегородской областью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По сведениям официальных структур, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы 276 украинских БПЛА.

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