В Нижегородской области за ночь сбили 276 БПЛА

Ночью 27 июля над Нижегородской областью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По сведениям официальных структур, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы 276 украинских БПЛА.
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