Столтенберг: Орбан отказался помочь Киеву, но не будет блокировать решений НАТО

Венгрия не будет участвовать в помощи киевскому режима со стороны НАТО, но и блокировать решения альянса не станет, сообщил 12 июня генсек военного блока Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главой правительства страны Виктором Орбаном .
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