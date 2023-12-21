Как живет Евгений Сидихин: Афганистан работа в Киеве, тревога за Украину

Актёр Евгений Сидихин получил широкую известность после выхода фильма “Бандитский Петербург”. После возвращения из армии, где он служил в Афганистане, в молодости артист окончил театральный вуз и поступил на службу в Театр имени Ленсовета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии