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Врач перечислила продукты, которые стоит ограничить в холодный сезон

Врач перечислила продукты, которые стоит ограничить в холодный сезон

Продукты с высоким содержанием сахара и фаст-фуд стоило бы ограничить во благо иммунной системы, особенно в зимний сезон, рассказала РИА Новости главврач Европейского Медицинского Центра Розанна Гардашник.

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