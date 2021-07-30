Стерва & К°

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Развелась. Теперь могу пить, есть и спать так, считаю нужным

Развелась. Теперь могу пить, есть и спать так, считаю нужным

Здравствуйте, Яна. Я вот уже два года читаю Ваш блог и восхищаюсь, причем как правило - стоя и аплодируя.

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Wlad Wlad
В фемизданутом "обществе потребления" нет Мужчин и Женщин. В нем есть только "мужики с вагинами" и Алени - моральные УРОДЫ, воспитанные "мужиками с вагинами".
Наташа Ростова
Как самокритично сказано🤣
Wlad Wlad
Ну да, разве ЧМОШНИЦА умеющая только ЗЕРКАЛИТЬ является "женщиной".
Денис
Ты так всегда про русских говорил, а героиня темы из Казахстана, с чего взял что и там нет мужчин и женщин?
александр пасечник
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Анна Anmi
Посмеялась! Молодец, тетка - хотя бы в 37 лет поняла, что не обязана содержать мужа! Хочется пожелать ей всего-всего самого-самого классного!)))
Andrew Matseevsky
Да, все понятно, но зачем же за такого замуж выходила? Или только с возрастом мозги начали работать?
Виктор Белогорцев
у юриста с четырьмя работами бурная фантазия хоть бы поделилась опытом, какие 4 работы надо иметь чтобы в 10 прибыть до хаты с другого конца области
Елена игрик
Ни при чем здесь Казахстан, просто вы где-то откопали совершенно единичного мудака))))))
Елена
К сожалению, такие мудаки не редкость.
Денис
Хвалится вроде что теперь свободная, пить, есть и спать как хочет, но с КЕМ именно спать ни слова. Мужика тю-тю.)))
наталья
Она от МУЖИКА избавилась а самца найти не проблема. За то теперь ни каких обязательств и долгов а СВОБОДА.Молодец.

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