Стерва & К°Развелась. Теперь могу пить, есть и спать так, считаю нужным Здравствуйте, Яна. Я вот уже два года читаю Ваш блог и восхищаюсь, причем как правило - стоя и аплодируя.Вернуться к статье124НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВ фемизданутом "обществе потребления" нет Мужчин и Женщин. В нем есть только "мужики с вагинами" и Алени - моральные УРОДЫ, воспитанные "мужиками с вагинами".Наташа РостоваКак самокритично сказано🤣Wlad WladНу да, разве ЧМОШНИЦА умеющая только ЗЕРКАЛИТЬ является "женщиной".ДенисТы так всегда про русских говорил, а героиня темы из Казахстана, с чего взял что и там нет мужчин и женщин?александр пасечник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Анна AnmiПосмеялась! Молодец, тетка - хотя бы в 37 лет поняла, что не обязана содержать мужа! Хочется пожелать ей всего-всего самого-самого классного!)))AMAndrew MatseevskyДа, все понятно, но зачем же за такого замуж выходила? Или только с возрастом мозги начали работать?Виктор Белогорцеву юриста с четырьмя работами бурная фантазия хоть бы поделилась опытом, какие 4 работы надо иметь чтобы в 10 прибыть до хаты с другого конца областиЕлена игрикНи при чем здесь Казахстан, просто вы где-то откопали совершенно единичного мудака))))))ЕленаК сожалению, такие мудаки не редкость.ДенисХвалится вроде что теперь свободная, пить, есть и спать как хочет, но с КЕМ именно спать ни слова. Мужика тю-тю.)))натальяОна от МУЖИКА избавилась а самца найти не проблема. За то теперь ни каких обязательств и долгов а СВОБОДА.Молодец.Комментировать
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