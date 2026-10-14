Юристка и певица Екатерина Гордон в Telegram-канале впервые прокомментировала высказывания модели Оксаны Самойловой о домашнем насилии со стороны бывшего мужа – рэпера Джигана.
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