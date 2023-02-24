Театр абсурда

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Чумак
    Я надеюсь, что ты не в "презервативе" ходишь, а носишь ту "шляпу", которую носил с момента образования своей "украины...ЕС расчехлил кита...
  • алиса алиска
    Нет, мы останемся собой.  Мы предлагаем миру жить по правилам. Мы и так , мы и сяк втолковываем. Ждем. Не понимают. Х...Дивный новый мир ...
  • radiofree RF
    «Русский должен у...

Китай скупает почти всю нефть в США

Китай скупает почти всю нефть в США

Как и предсказывалось экспертами, восстанавливаясь после окончания эпидемии ковид, Китай начал активно скупать огромные объемы сырой нефти по всему миру, стимулируя оживление не только внутреннего рынка, но и международной энергетической сферы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх