В Астраханской области на несколько дней отменят пригородные поезда

Из-за капитального ремонта на железных путях. В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Яндыки – Зензели на несколько дней будет отменено курсирование двух пригородных поездов: №6062 Астрахань-2 – Олейниково - 8, 17, 20 и 24 сентября; №6061 Олейниково – Астрахань-2 - 9, 18, 21 и 25 сентября.