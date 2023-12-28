В Москве ставят зарядные станции. По десять в месяц

Москва расширяет инфраструктуру электромобилей за счет 20 новых зарядных станцийЗа последние два месяца в Москве было установлено 20 новых электрозарядных станций, что позволило значительно расширить инфраструктуру электромобилей.
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