В Дзержинске началось серийное производство защитных модулей «КУБ‑М»

Серийное производство модульного защитного сооружения «КУБ‑М» стартовало в Нижегородской области. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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