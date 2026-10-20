Считается, что дизайн призван улучшать нашу жизнь: делать её комфортнее, эстетичнее и радостнее. Однако порой творческий порыв уводит авторов так далеко, что удобство отступает на второй план, красота становится предметом философских споров, а удовольствие получает лишь сам создатель.
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