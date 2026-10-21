Средний возраст заболевших раком молочной железы в России составляет около 64-65 лет, сообщил РИА Новости заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина, руководитель отдела онкомаммологии Александр Петровский.
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