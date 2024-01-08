По сбежавшему из России Киркорову нанесен новый удар, который оставит певца без штанов

По Филиппу Киркорову нанесен очередной удар, свидетельствующий о том, что ему окончательно указали на выход из мира шоу-бизнеса, лишив его тем самым баснословных заработков, к которым он привык за долгие годы.
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