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Кардиолог Бирюкова: на тромбоз могут указывать припухлость и уплотнение вен

Кардиолог Бирюкова: на тромбоз могут указывать припухлость и уплотнение вен

Тромбоз может привести к опасным последствиям для здоровья человека, вплоть до летального исхода. О первых симптомах этого недуга рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова в беседе с «Известиями».

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