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Тренер Худайбердиевой и Базина о турнире по шоу-программам: «Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер»

Тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина рассказал о подготовке к турниру шоу-программ. «Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой.

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