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Убийцу из калужского Белоусово отправили за решетку на 11 лет

Убийцу из калужского Белоусово отправили за решетку на 11 лет

В Калужской области суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, его признали виновным в убийстве. Фото: прокуратуры Калужской области По данным прокуратуры, в марте 2023 года подсудимый на лестничной площадке одного из домов по улице Московской в Белоусово из личной неприязни поругался со знакомым.

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