Убийцу из калужского Белоусово отправили за решетку на 11 лет

В Калужской области суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, его признали виновным в убийстве. Фото: прокуратуры Калужской области По данным прокуратуры, в марте 2023 года подсудимый на лестничной площадке одного из домов по улице Московской в Белоусово из личной неприязни поругался со знакомым.