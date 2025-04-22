Команда Индзаги идет за треблом.Настало время узнать финалистов Кубка Италии. И если полуфинал, который будет сыгран вторым, фактически остался без интриги («Болонья» выиграла первый матч у «Эмполи» 3:0 в гостях), то в первом миланское дерби закончилось 1:1 — да и сама по себе вывеска здесь совершенно другого уровня, разумеется.