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Нерадзурри впервые в сезоне одолеют принципиального соперника и выйдут в финал Кубка. Прогноз на «Интер» — «Милан»

Нерадзурри впервые в сезоне одолеют принципиального соперника и выйдут в финал Кубка. Прогноз на «Интер» — «Милан»

Команда Индзаги идет за треблом.Настало время узнать финалистов Кубка Италии. И если полуфинал, который будет сыгран вторым, фактически остался без интриги («Болонья» выиграла первый матч у «Эмполи» 3:0 в гостях), то в первом миланское дерби закончилось 1:1 — да и сама по себе вывеска здесь совершенно другого уровня, разумеется.

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