В Новороссийске перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении приезжих из Славянского, Крымского и Красноармейского районов края в возрасте от 19 до 26 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.