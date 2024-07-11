Во Владимире построят спортивную площадку возле лицея

Во Владимире возле лицея построят спортивную площадку. Стоимость работ оценили в 45 млн рублей. Уличная спортивная площадка будет предназначена для проведения массовых самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий населением, учебных физкультурных занятий, при необходимости могут проводиться школьные соревнования.
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