Новый уровень графики: Unity 6 поражает визуальными эффектами

Unity с гордостью представляет новую техническую демонстрацию под названием Time Ghost, которая раскрывает все грани возможностей игрового движка Unity 6 с его потрясающей графикой и эффектами на высшем уровне.
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