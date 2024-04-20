Москвичам рассказали о строительстве электродепо «Столбово»

В столице России активно развивается инфраструктура метрополитена. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве нового электродепо «Столбово» в ТиНАО, которое станет одним из самых крупных объектов такого типа в городе.
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