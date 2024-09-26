Еще 34 участка дорог отремонтировали в Красногорске

В ремонтный сезон 2024 года представители Мосавтодора завершили в Красногорске работы на 11 участках региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также обновили покрытие на 23 участках муниципальной сети.
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