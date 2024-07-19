Вдохновляющие модные идеи педикюра на июль 2024 года

Летом каждая деталь нашего образа играет ключевую роль, особенно если речь идет о педикюре. Ведь именно открытая обувь позволяет нам демонстрировать наши ножки, и чтобы они выглядели безупречно, стоит уделить внимание не только гладкости кожи, но и выбору стильного маникюра.