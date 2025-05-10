Компания из США может купить долю в активах "Турецкого потока"

Американская инвесткомпания Elliott Investment Management может купить долю в портфеле инфраструктурных активов, куда входит болгарский участок газопровода "Турецкий поток", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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