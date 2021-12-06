В 2021 году реальные денежные доходы россиян выросли более чем на 8%. По итогам третьего квартала рост составил 8,1% по сравнению с этим же периодом в 2020 году.
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