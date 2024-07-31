Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Собянин подписал постановление о выделении 34,1 миллиарда рублей на реализацию проекта Реконструкция четырех будущих вокзалов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург является важнейшей частью этого проекта.
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