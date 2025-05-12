"Украина колонизирует Марс, мы туда уже направляемся," - известный неонацист Карась

"Украина, как государство, как нация, и мы, как индивиды, должны гордиться тем, что выполним самую великую задачу человечества — это колонизация других планет, — заявил главарь запрещенной в России группировки «С-14» Евгений Карась.
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