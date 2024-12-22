Воры, которые полностью развалили наше телевидение: Юрий Лоза откровенно рассказал, что сегодня происходит на отечественном ТВ

Вячеслав Денисов Уже давно не смотрю ТВ вообще! Противно смотреть это гавно!

Алекс Сэм Присоединяюсь к предыдущим комментаторам- нынешнее российское ТВ полный отстой и хотя телевизоры есть в каждой комнате года 4-5 включаю их только на Новый год чтобы посмотреть поздравление президента.