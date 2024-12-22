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  • epobedimski
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Воры, которые полностью развалили наше телевидение: Юрий Лоза откровенно рассказал, что сегодня происходит на отечественном ТВ

Воры, которые полностью развалили наше телевидение: Юрий Лоза откровенно рассказал, что сегодня происходит на отечественном ТВ

Интересная жизнь с Vera Star На днях автор и исполнитель хита «Маленький плот» Юрий Лоза высказался об отечественном телевидении и попал, что называется, в яблочко.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Уже давно не смотрю ТВ вообще!  Противно смотреть это гавно!
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6 час.
Алекс Сэм
Присоединяюсь к предыдущим комментаторам- нынешнее российское ТВ полный отстой и хотя телевизоры есть в каждой комнате года 4-5 включаю их только на Новый год чтобы посмотреть поздравление президента.
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6 час.
саша дмитренко
а  сама  эта  лоза  чем  прославилась???  хоть  что то  новое  он  предложил??  или  только  тявкает,как  паршивая  шавка?  меня  тв  вполне  устраивает!!!!!  из  кучи  программ  всегда  можно  выбрать  интересное
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1 час.

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