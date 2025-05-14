Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.

ЭГ

Эльшад Гасанов

мусульман превращая в криминальные элементы, сатанисты чернят ислам, и эти тупые бородатые бараны думают, что длина бороды это ключ от ворот рая. Абсолютное большинство мусульманских стран держат в бедноте, чтобы использовать как дешевую рабсилу и как отходный материал. Руководители этих стран не мусульмане, а лицемеры, и за каждую потерянную душу они будут спрошены. Терроризм придумали европейцы, но, чтобы отвести от себя обвинения, используют таких бородатых баранов, но они не мусульмане, просто обрезанные.