Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.
Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.
Комментарии
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Многие страны это понимают.... только наши идиоты не понимают, или не хотят понимать
Понимают умные, а у нас умных не наблюдается.
мусульман превращая в криминальные элементы, сатанисты чернят ислам, и эти тупые бородатые бараны думают, что длина бороды это ключ от ворот рая. Абсолютное большинство мусульманских стран держат в бедноте, чтобы использовать как дешевую рабсилу и как отходный материал. Руководители этих стран не мусульмане, а лицемеры, и за каждую потерянную душу они будут спрошены. Терроризм придумали европейцы, но, чтобы отвести от себя обвинения, используют таких бородатых баранов, но они не мусульмане, просто обрезанные.
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