Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.

Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.

Теперь Средняя Азия — это не только трудовая миграция. Это — экспорт криминала. Многие страны, в том числе мусульманские, это понимают.

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Комментарии
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Иван Иванов
Многие страны это понимают.... только наши идиоты не понимают,  или не хотят понимать
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7 час.
Виктор Мурашов
Понимают умные, а у нас умных не наблюдается.
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4 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
мусульман превращая в криминальные элементы, сатанисты чернят ислам, и эти тупые бородатые  бараны думают, что длина бороды это ключ от ворот рая. Абсолютное большинство мусульманских стран держат в бедноте, чтобы использовать как  дешевую рабсилу и как отходный материал. Руководители этих стран не мусульмане, а лицемеры, и за каждую потерянную душу они будут спрошены. Терроризм придумали европейцы, но, чтобы отвести от себя обвинения, используют таких бородатых баранов, но они не мусульмане, просто обрезанные.
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2 час.
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