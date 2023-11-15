Фонд президентских грантов запускает онлайн-марафон для НКО

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Фонд президентских грантов приглашает некоммерческие организации на онлайн-марафон по разработке социальных проектов и подготовке заявки на конкурс президентских грантов в следующем году.
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