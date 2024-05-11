У детей из Атак появилась новая игровая площадка 

У детей из города Атаки на севере Молдовы появилась новая игровая площадка. Она была открыта при поддержке Евросоюза во дворе многоквартирного дома, в котором проживают 63 семьи украинских беженцев (175 человек).
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