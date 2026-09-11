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Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Появление европейских войск на Украине будет означать начало войны с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии, сообщила пресс-служба Кремля.

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