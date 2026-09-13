🏘 Крым вошёл в десятку регионов, где создадут сеть опорных населенных пунктов. Как это отразится на жизни людей? В республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» модернизирует объекты инфраструктуры.
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