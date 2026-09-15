Как оградить ребенка от кибербуллинга: базовые правила безопасности

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Полностью исключить риск кибербуллинга невозможно, но можно уменьшить вероятные последствия, соблюдая базовые правила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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