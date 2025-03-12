В Киеве раскрыли новые подробности переговоров с США

КИЕВ, 12 марта, ФедералПресс. Киев и Вашингтон провели переговоры в Саудовской Аравии в результате которых достигли договоренности о прекращении огня на 30 дней и возобновлении американской помощи Украине.
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