Burna Boy to headline NFL Paris Game halftime show

Grammy-winning Nigerian singer Burna Boy will perform the halftime show at the NFL Paris Game between the Pittsburgh Steelers and New Orleans Saints.
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