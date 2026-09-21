Зеленский — Трампу: Украина прекратит удары сразу же, как это сделает Россия Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, как только Россия.
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