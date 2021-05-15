Кане-корсо: что нужно знать тем, кто хочет завести собаку этой породы

Кане-корсо – одна из самых древних пород собак, предками которой считаются древнеримские мастифы. Несмотря на большой размер и мощное тело, это очень красивые собаки, которые выделяются способностью к дрессировке и довольно мягким характером.
Кане-корсо – одна из самых древних пород собак, предками которой считаются древнеримские мастифы. Несмотря на большой размер и мощное тело, это очень красивые собаки, которые выделяются способностью к дрессировке и довольно мягким характером.
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