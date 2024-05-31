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Провокаторы против президента - Кого разоблачил Никита Михалков?

Провокаторы против президента - Кого разоблачил Никита Михалков?

О том, что Иван Ильин является любимым русским философом президента Российской Федерации общественности известно с давних пор.

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Комментарии
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Астон Мартин
Ильин поддерживал приход к власти национал социалистов в Германии или нет ??? тут нужна полная ясность и четкость в этом вопросе без всяких увиливаний и манипуляций , и его личное отношение к большевикам и коммунистам  ...🥸 ...важна личная политическая позиция данного философа...
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