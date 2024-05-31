Провокаторы против президента - Кого разоблачил Никита Михалков?

Астон Мартин

Ильин поддерживал приход к власти национал социалистов в Германии или нет ??? тут нужна полная ясность и четкость в этом вопросе без всяких увиливаний и манипуляций , и его личное отношение к большевикам и коммунистам ...🥸 ...важна личная политическая позиция данного философа...