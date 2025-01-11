Зачем юридическому лицу печать?

Коллеги, сегодня у меня возник простой, кзалось бы, вопрос: Зачем юридическому лицу нужна печать? Нет, я конечно понимаю, что в определённых случаях законодательством прямо предусмотрено наличие на документе печти.
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