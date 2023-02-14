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CNN: в Пентагоне заявили, что сбитый над Канадой неопознанный объект выглядел как металлический шар

CNN: в Пентагоне заявили, что сбитый над Канадой неопознанный объект выглядел как металлический шар

Телеканал CNN, ссылаясь на направленные в конгресс материалы Пентагона, сообщил, что сбитый американскими военными над Канадой объект выглядел как металлический шар с подвешенным к нему грузом.

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