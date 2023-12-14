Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

76 071 подписчик

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Свежие комментарии

  • 213
    Два года!!! Долгих два года следователи напряженно искали затерявшиеся на бескрайних просторах России строжайше засек...И целого холдинга...
  • Иван Грозный
    Бывает и хужеИ целого холдинга...
  • Геннадий Бережнов
    Их столько в России, "близкого нам народа," что ловить их будем лет 5-10, как и после ВОВ. Да ещё тысячи сидят в лаге...И целого холдинга...

Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...

Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...

Задержан террорист, совершивший теракт на БАМе Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Будет стрельба поносом 😂😂😂😂😂
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7 час.
Владимир Алтайцев
тебя, как мразь антироссийскую к этому делу пристегнуть как два пвльца...
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Горбатого могила исправит... А этим подонкам, бандеровцам, нет места на земле... Только виселица...
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2 час.

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