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Тульские новости

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Книга, документальные фильмы, память: 4 октября 1941 года был создан Тульский боевой участок

Книга, документальные фильмы, память: 4 октября 1941 года был создан Тульский боевой участок

По мотивам нового издания СИ «Тульские новости» и «Бренды России» снимают документальную пенталогию – сериал из пяти короткометражных фильмов.

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