5 архитектурных решений для частных домов, которые нам не мешало бы перенять у американцев

Дмитрий Гурин

Автор видимо в штатах был проездом не говоря уже о проживании. Там что ни штат то свои заморочки по земле. недвижимости и даже простому расположению домов на участке. Две террасы в Российском доме с деревянными дверями и проходной системой улица-дом-двор, панорамное остекление и никаких защитных жалюзей не говоря уже о решетках (их там просто не продают и не ставят). В Росии рай для воров. В штатах, а я там прожил почти 4 года по рабочему контракту я даже как арендатор мог убить постороннего (получил разрешение на оружие) просто зашедшего на участок без предупреждения. Даже полицейского или шерифа с помощниками. Жил в основном в южных, где народ просто помешан на культе оружия и стейках с пивом.